Девушка повисла на балконе 13 этажа в Новосибирске

Девушка угрожала спрыгнуть с балкона 13 этажа, спасателям удалось её спасти и передать сотрудникам скорой помощи, рассказал корреспонденту Сиб.фм 11 мая начальник муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Дмитрий Фокин.

11 мая в 22:50 в МАСС поступило сообщение от очевидцев. Они сообщили, что девушка находится за ограждением балкона пожарного выхода на 13 этаже. По сообщению МАСС, девушка вела себя неадекватно: угрожала спрыгнуть и распыляла аэрозоль из перцового баллончика в сотрудников полиции и спасателей.

«Она двигалась вдоль балкона, перелезала туда-обратно, пыталась на другой балкон перейти», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Дмитрий Фокин.

По словам Дмитрия Фокина, спустя два часа девушка решила спускаться вниз по перилам балкона, где её поймали за ноги и втащили на балкон.

Напомним, что в мае 2017 года житель Новосибирска залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты.