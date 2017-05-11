Двое детей и взрослый погибли во время пожара в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей, сообщение о возгорании поступило к пожарным с опозданием, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения краевого МЧС.

Пожар произошёл 11 мая 03:05 местного времени в жилом доме посёлка Балахта.

«Сегодня ночью в поселке Балахта сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар в частном жилом доме. В результате пожара, по данным следственных органов, погибли три человека, из них двое детей. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара из окон жилого дома было открытое пламя, надворные постройки были также объяты огнем. Общая площадь пожара составила 200 м²» — говорится в сообщении.

Пожарным на ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу и установят причину пожара. Также будет установлено, почему сообщение о возгорании поступило пожарным с большим опозданием.

Напомним, что 2 марта 2017 года в результате пожара в микрорайоне «Горский» в Новосибирске погибли два человека.