Губернатор Новосибирской области Городецкий возглавил совет отцов региона

Губернатор Новосибирской области возглавил созданный им Областной совет отцов, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм из постановления правительства, опубликованного на сайте регионального правительства.

Постановление «Об Областном совете отцов при губернаторе Новосибирской области» Владимир Городецкий подписал 10 мая с целью популяризации традиционных семейных ценностей.

Владимир Городецкий сам возглавил структуру. В состав совета вошли 39 человек, среди них руководящее звено детско-юношеских учреждений, депутаты, а также священник Казанского храма поселка Краснообска.

Областной совет отцов призван координировать деятельность действующих на территории Новосибирской области советов отцов, реализующих государственную политику в интересах семьи и детства, а также добиваться повышения ответственности отцов за воспитание детей, организации профилактической работы с семьями. В том числе «поддерживать престиж материнства и отцовства».

Согласно документу, решения совета будут носить рекомендательный характер, но контролировать их исполнения будет вице-губернатор Александр Титков.

Напомним, 23 февраля Совет отцов Новосибирска учил «по-мужски» воспитывать детей в «Сибирском Молле».