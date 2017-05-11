Красноярские инспекторы ДПС запретили 70 водителям вывозить детей за город

В Красноярске сотрудники ГИБДД запретили 71 водителю выезжать на загородные трассы из-за нарушения правил перевозки детей, у многих водителей не оказалось детских автокресел, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю 11 мая.

Инспекторы ДПС в течение пяти дней проводили проверку водителей, перевозящих детей. Экипажи тормозили автомобили на выезде из города: на улицах Пограничников, Глинки, Калинина, Енисейском тракте, а также на подъездах к дачным массивам.

К административной ответственности сотрудники ГИБДД привлекли более 220 водителей, из них 71 нарушителю выдали требования о прекращении противоправных действий.

«В ходе проведения рейдов 45 водителей вернулись в Красноярск в целях устранения нарушений правил перевозки детей, восьми нарушителям знакомые привезли детские удерживающие устройства на место, 18 устранили на месте, так как автокресла находились в транспортных средствах, но по различным причинам не использовались», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре 2013 года инспектор ДПС сбил двух детей в Новосибирской области.