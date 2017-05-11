Медвежонок из зоопарка выбрал себе имя в Омской области

Трёхмесячный медвежонок, найденный местными жителями в Больших Уках Омской области, вытянул бумажку с именем Сонечка, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм от методиста Большереченского зоопарка Натальи Болотовой.

Маленькой медведице, недавно попавшей в зоопарк, предложили на выбор имена: Агнешка, Неля, Сонечка, Марфуша и другие, она коснулась лапой листочка с именем Сонечка. Таким же способом в этом зоопарке обезьяна по имени Микки предсказала победу Трампа на выборах президента США.

В соцсетях активно обсуждалась новость о маленьком медвежонке, найденном жителем Омской области на собственном огороде. Информация о находке появилась в Одноклассниках на странице «Газета Луч Большие Уки». Это и была будущая Сонечка.

Глава Большеуковского района связался с главой Большереченского, чтобы переговорить о помещении зверя в зоопарк. Вскоре так и произошло, сейчас медвежонок сидит в отдельном вольере. В Большереченском зоопарке есть ещё медведи: медведица по имени Маша с двумя детёнышами того же возраста, что и большеуковская находка.

«Характер у неё такой боевой, агрессивный, она настоящий хищник, — поделилась наблюдениями Болотова, — У Машки-то медвежата, что дети, их можно и за лапочку потрогать, и за носик».

Скорее всего, Сонечка покинет зоологический парк, сотрудники надеются, что ей уготована жизнь не в неволе, а например, в заповеднике.

Напомним, ранее сотрудник красноярских Столбов встретил кормящихся медведей.