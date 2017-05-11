 

Медвежонок из зоопарка выбрал себе имя в Омской области

 11 мая, 15:24
подходящие темы
Медвежонок из зоопарка выбрал себе имя в Омской области
Фото Наталии Болотовой для Сиб.фм

Трёхмесячный медвежонок, найденный местными жителями в Больших Уках Омской области, вытянул бумажку с именем Сонечка, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм от методиста Большереченского зоопарка Натальи Болотовой.

Маленькой медведице, недавно попавшей в зоопарк, предложили на выбор имена: Агнешка, Неля, Сонечка, Марфуша и другие, она коснулась лапой листочка с именем Сонечка. Таким же способом в этом зоопарке обезьяна по имени Микки предсказала победу Трампа на выборах президента США.

В соцсетях активно обсуждалась новость о маленьком медвежонке, найденном жителем Омской области на собственном огороде. Информация о находке появилась в Одноклассниках на странице «Газета Луч Большие Уки». Это и была будущая Сонечка.

Глава Большеуковского района связался с главой Большереченского, чтобы переговорить о помещении зверя в зоопарк. Вскоре так и произошло, сейчас медвежонок сидит в отдельном вольере. В Большереченском зоопарке есть ещё медведи: медведица по имени Маша с двумя детёнышами того же возраста, что и большеуковская находка.

«Характер у неё такой боевой, агрессивный, она настоящий хищник, — поделилась наблюдениями Болотова, — У Машки-то медвежата, что дети, их можно и за лапочку потрогать, и за носик».

Скорее всего, Сонечка покинет зоологический парк, сотрудники надеются, что ей уготована жизнь не в неволе, а например, в заповеднике.

Напомним, ранее сотрудник красноярских Столбов встретил кормящихся медведей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 17 апреля, 13:15 • интервью

Болезнь Альцгеймера: попробуем на крысах

Биолог Наталья Стефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм о причинах развития болезни Альцгеймера, её наследственной и спорадической формах и об уникальности выведенной модели крыс.
 12 апреля, 12:13 • статья

Волонтёры: где искать и как правильно с ними работать

Сиб.фм совместно с Институтом «Стрелка» в рамках проекта «Городской конструктор» рассказывают, где найти волонтёров для проекта и как сделать это правильно.
 11 апреля, 12:53 • репортаж

Кому нас, дураков, жалко?

Журналист Ирина Кичкайло съездила в Ояшинский интернат для умственно отсталых детей и рассказала, кто их воспитывает, как они живут и учатся жить самостоятельно.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
присоединяйтесь!
    