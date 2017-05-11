Новосибирский застройщик потратит 100 млн рублей на долгострой в обмен на участок земли

Губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжения о передаче без конкурса акционерному обществу «Строительный трест № 43» участка земли площадью около 16,5 тысячи квадратных метров в Калининском районе Новосибирска в обмен на финансирование завершения долгостроя, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из публикации документа на сайте регионального правительства.

Земельный участок выделяется АО «Строительный трест № 43» в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями на земельном участке в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева, Олеко Дундича ориентировочной площадью 16490,0 кв.м».

Срок реализации проекта — пять лет, на участке планируется строительство двух многоквартирных домов.

«Строительство на земельном участке двух многоквартирных домов общей площадью не менее 22758,0 квадратных метров, общая площадь жилых помещений в указанных домах должна составлять не менее 13818,88 квадратных метров, из которых не менее 345,5 квадратных метров жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков», — указывается в документе.

Застройщик должен внести не менее 100 млн рублей на завершение строительства многоквартирного дома по адресу улица Авиастроителей, 27 стр. Прежний застройщик не выполнил свои обязательства перед частными инвесторами.

Напомним, что в сентябре 2015 года новосибирский котлован попал в рейтинг российских небоскрёбов.