 

Охранник ночного клуба в Красноярске признался в убийстве посетителя

 11 мая, 15:40
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Охранник ночного клуба в Красноярске признался в убийстве посетителя
Фото с сайта globallookpress.com

Посетитель красноярского ночного клуба «Центр» найден убитым в туалете заведения, в преступлении уже признался один из охранников клуба, однако доказательств этому нет — видеозаписи с камер внутри помещения были стёрты, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения регионального следственного комитета.

Тело с признаками криминальной смерти было обнаружено 6 мая около пяти часов утра. Личность убитого молодого человека до сих пор не установлена. По подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний охранник ночного клуба, который на допросе дал признательные показания. Что послужило мотивом убийства и как оно было совершено, не уточняется.

Обстоятельства совершённого преступления могли бы прояснить записи видеокамер внутреннего наблюдения, установленные в клубе. Однако, когда следователи обратились за ними, оказалось, что все записи стёрты — по данным следствия, к этому могут быть причастны сотрудники заведения. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В марте клуб «Центр» уже попадал в криминальные сводки, когда без вести пропал 17-летний молодой человек, собиравшийся в это заведение. Тело парня позднее нашли в Енисее.

Напомним, в 2015 году в одном из ночных клубов Новосибирска охранник проломил посетителю основание черепа. Причиной конфликта стало то, что посетитель и его приятели находились в клубе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охрана выдворила их, однако на улице они затеяли потасовку с охранниками.

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