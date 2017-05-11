 

Пьяный судья сбил собаку в Новосибирской области

 11 мая, 15:11
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Пьяный судья сбил собаку в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Советский районный суд оставил без изменения решение в отношении судьи из Искитима, который сел за руль пьяным и сбил собаку, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения суда.

10 мая Советский районный суд оставил без изменения приговор судье Искитимского районного суда Александру Березикову, который сел за руль пьяным и сбил собаку. Как сообщает портал «Весь Искитим», в мае 2016 года на улице Береговой автомобиль 48-летнего судьи Искитимского районного суда Александра Березикова наехал на собаку. Сотрудники ГИБДД приехали на место происшествия и выяснили, что мужчина был пьян.

В марте 2017 года мировой судья Советского районного суда признал нарушителя виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Правонарушителю назначили штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

«Весь Искитим» отмечает, что судья не пришёл на заседание 10 мая, вместо него выступал адвокат. Он попытался убедить суд в том, что составление сотрудниками ГИБДД протокола нарушает особые условия привлечения судьи к административной ответственности. Это можно сделать по предъявлению прокурора с согласия коллегии областного суда.

Напомним, что в августе 2012 года пьяная судья на прокурорском автомобиле стала участником ДТП в Томске.

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