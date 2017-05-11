Разрушившуюся сельскую школу детям заменит помещение Томской епархии

Школа в селе Чилино стала непригодна для обучения детей, временно уроки проходят в зданиях местной воскресной школы Томской епархии и помещениях сельской администрации, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «Новости в Томске».

В сельской школе занимались 102 ученика. «В настоящее время ученики обучаются в помещениях сельской администрации и в воскресной школе Томской епархии. Этого достаточно; дети учатся в две смены», — прокомментировал ситуацию глава района Александр Емельянов.

Александр Емельянов рассказал корреспонденту портала, что школа стоит в списке учреждений, нуждающихся в ремонте, уже некоторое время.

«В здании протекала крыша, что затронуло стены, несущая способность которых сильно снизилась. Мы поставили подпорки, но специалисты заявили, что это не даёт нужного результата. В целом состояние школы удовлетворительное», — сказал Емельянов.

Местные власти оценили ремонт разрушающегося помещения в 57 миллионов рублей. В вопросе финансирования район рассчитывает на областной бюджет.

Напомним, ранее Томская епархия потребовала вернуть ей два исторических здания для храмов, в то время как власти города хотят оставить одно из них под школу.