«Русь сидящая» научила жителей Новосибирска защищаться от полиции

Правозащитники из московской общественной организации «Русь сидящая» провели для жителей Новосибирска лекцию, на которой рассказали, к чему нужно быть готовым, собираясь на митинг, и чем может обернуться задержание полицией, передаёт корреспондент Сиб.фм 11 мая по итогам встречи.

10 мая в в новосибирском книжном магазине «Плиний Старший» правозащитники московской общественной организации «Русь сидящая» Ольга Романова и Алексей Федяров провели открытую лекцию под названием «Правовая самооборона граждан в условиях современной России». Организатором лекции выступил Новосибирский открытый университет. На лекцию пришло около 80 человек.

«Русь сидящая» активно включилась в защиту задержанных участников антикорррупционных митингов «Он вам не Димон», которые прошли по всей стране 26 марта 2017 года. В Москве было задержано более тысячи человек. На некоторых задержанных завели уголовные дела по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначили реальные сроки.

Фото Алёны Мартыновой

Алексей Федяров рассказал Сиб.фм, может ли российская судебная система быть справедливой

«Как показало изучение практики 26 марта, при непосредственном задержании с места, где происходила акция, люди, которых задерживают, их юристы ещё не знают, чем всё это может закончиться, — рассказал Алексей Федяров. — Фактическое задержание на улице может обернуться уголовным делом. Поэтому если вы собираетесь пойти на митинг и понимаете, что можете быть задержаны, озаботьтесь тем, чтобы человек, который приедет защищать вас в суде, был на связи. Желательно, чтобы он не был тоже задержан».

Отвечая на вопросы аудитории, Алексей Федяров объяснил, как вести себя человеку в случае, когда его задержали и привезли в отдел полиции.

«Если вы не знаете, чем отличается объяснение от протокола допроса, лучше не пишите ничего, — сказал он. — Но подписывайте — чтобы протокол нельзя было подписать без вас. Можете воспользоваться правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ, — отказаться давать показания против себя и своих близких.

Вы можете дать свою трактовку фактов, но именно с этого и возникают проблемы. Лучше подождать, определиться, понять ситуацию и уже потом излагать. Не торопитесь, без вас не начнут.

На момент, когда человек находится в ОВД, ему сложно сообразить, что же такое с ним происходит. Но помните, явку с повинной, данную без адвоката, из уголовного дела вышибить потом практически невозможно. Поэтому нужно думать об адвокате заранее. Во время следственных действий вам зададут вопрос: желаете ли вы, чтобы в деле участвовал адвокат? Если вы не назовёте конкретного человека, то вам назначат адвоката. Истина в том, что лучше проверенный адвокат, чем назначенный следователем».

Ольга Романова отметила, что в Сибири у правозащитников много работы. В «Русь сидящую» обратились за правовой помощью жители Новосибирска. Около полутора тысяч новосибирских семей объединила общая беда — незаконно осуждённые родственники и друзья.

«Очень трудно объяснить сроки, которые дают сибирские судьи по похожим делам. Сроки в Сибири чудовищные, в сравнении с остальными регионами России», — подчеркнула Романова.

Фото Алёны Мартыновой

Романова назвала самую распространённую в Сибири и в России в целом, так называемую «народную», статью — 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Она отметила, что за последние 10 лет количество осуждённых за наркотики выросло с 25 % до 60 % от общего числа.

Ольга Романова — руководитель «Руси сидящей», журналист. Алексей Федяров — правозащитник и юридический консультант, работал в прокуратуре Республики Чувашии.

Напомним, 26 марта 2017 года тысячи жителей Новосибирска вышли на антикоррупционный митинг «Он вам не Димон». Полиция не задержала ни одного участника митинга.