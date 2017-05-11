 

Школьники Читы останутся дома из-за шторма

 11 мая, 18:50
подходящие темы
Школьники Читы останутся дома из-за шторма
Фото с сайта globallookpress.com.

В школах Читы занятия отменены из-за штормового предупреждения, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы администрации города.

«Как сообщили в комитете образования, 12 мая занятия в общеобразовательных учреждениях города Читы будут отменены в связи с сохранением ветреной погоды», — сообщает пресс-служба администрации города.

11 апреля МЧС Забайкальского края сообщила о штормовом предупреждении. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.

«Прогноз неблагоприятный как по ветру, так и по выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега», — сообщает пресс-служба МЧС Забайкальского края.

Напомним, что в мае 2012 года в Томске крыша, сорванная штормом с дома, раздавила пять автомобилей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 апреля, 13:58 • статья

Большая база счастья

Фонд «Солнечный город» открыл проект «Наставничество. Регионы», подключив к нему Иркутск и Красноярск. В том, как подбирают наставников и что в них ценят дети из детских домов, разобрался корреспондент Сиб.фм.
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
присоединяйтесь!
    