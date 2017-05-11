Школьники Читы останутся дома из-за шторма

В школах Читы занятия отменены из-за штормового предупреждения, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы администрации города.

«Как сообщили в комитете образования, 12 мая занятия в общеобразовательных учреждениях города Читы будут отменены в связи с сохранением ветреной погоды», — сообщает пресс-служба администрации города.

11 апреля МЧС Забайкальского края сообщила о штормовом предупреждении. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.

«Прогноз неблагоприятный как по ветру, так и по выпадению осадков в виде дождя и мокрого снега», — сообщает пресс-служба МЧС Забайкальского края.

Напомним, что в мае 2012 года в Томске крыша, сорванная штормом с дома, раздавила пять автомобилей.