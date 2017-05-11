 

Сибирский полпред озаботился отсутствием остановки в новом микрорайоне Новосибирска

 11 мая, 18:47
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Сибирский полпред озаботился отсутствием остановки в новом микрорайоне Новосибирска
Фото с сайта sfo.gov.ru

На решение транспортного вопроса в «Чистой слободе» Сергей Меняйло дал мэрии Новосибирска ровно месяц, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте полпреда Сибирского федерального округа.

Поводом для выездного совещания стало коллективное обращение от жителей микрорайона о низкой транспортной доступности жилого массива, поступившее в приемную Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Жители жаловались, что от некоторых домов до ближайшей остановки пешком добираются за полчаса.

Полпред поручил перенести конечную остановку, чтобы обеспечить шаговую доступность транспорта для всех жителей микрорайона.

«В настоящее время транспортное обслуживание микрорайона „Чистая слобода“ обеспечивают девять маршрутов общественного пассажирского транспорта с общим количеством подвижного состава 150 единиц. В конце 2016 года была запущена трамвайная линия до микрорайона», — уточняется степень развития транспортной инфраструктуры «Чистой слободы» в пресс-релизе.

Напомним, в марте «Чистая Слобода» победила на интернет-выборах лучшего стройобъекта Новосибирска.

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