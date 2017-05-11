Содержащий информацию о взятках сайт возмутил прокурора из Новосибирской области

Прокурор Купинского района обратился в суд с требованием ограничить доступ к сайту, содержащему рекомендации по тому, как давать взятки экзаменатору, суд требование удовлетворил, узнал 11 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор Купинского района Новосибирской области обратил внимание на сайт, содержащий материал с заголовком «Подарок-взятка экзаменатору — идеи подарков».

В данной публикации содержались схемы, с помощью которых предлагалось «подмаслить какого-либо чиновника или преподавателя». Целью мониторинга интернета послужила проверка исполнения требований федерального законодательства о противодействии коррупции.

По итогам мониторинга было составлено обращение в суд с требованием внести сайт в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Районный суд требование прокурора удовлетворил, однако решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее кузбасский прокурор попросил в суде вечной блокировки сайта.