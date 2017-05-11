Томские учёные будут вырабатывать электричество из щепок и лузги

В Томском политехническом университете открылась первая в России лаборатория, которая сможет перерабатывать щепы и лузгу в электроэнергию, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения информационного агентства «РИА Томск».

В Томском политехническом университете открылась первая в России лаборатория по газификации низкосортных твердых видов топлива, сотрудники которой займутся развитием новых для энергетики России направлений.

По словам сотрудника лаборатории Кирилла Ларионова, в качестве топлива могут быть использованы уголь, отходы лесной промышленности (щепы, спилы), отходы агропромышленного комплекса (лузга). По принципу котельных вода будет нагреваться и отапливать помещения. А при сжигании топлива будет вырабатываться горючий газ, который будет приводить в действие турбину и запускать генератор, вырабатывающий электроэнергию.

В России сейчас нет систем, которые эффективно используют полученное тепло и, перерабатывая топливо в газ, генерируют электроэнергию, отметил Кирилл Ларионов. Установки особо актуальны для труднодоступных районов, в которых сложно обеспечить отопление и энергоснабжение традиционными способами.

Министерство образования и науки РФ выделило на создание лаборатории 290 млн рублей. Еще 151 млн рублей вложил фонд «Энергия без границ».

Напомним, что в октябре 2016 года томский ученый предложил заменить бензин в автомобилях на таблетки с водородом.