Заведующая омским детским садом опровергла факт избиения детей воспитателем

Младшего воспитателя омского детского сада № 247 отстранили от работы из-за того, что родители обвинили её в избиении детей, рассказала корреспонденту Сиб.фм заведующая детским садом Маргарита Мищенко 11 мая.

Жительница Омска Анна Волоскович пожаловалась в соцсети «ВКонтакте» на младшего воспитателя детского сада № 247 из-за того, что та на протяжении полугода избивала детей. По её словам, ребёнок Натальи Строковой-Щербаковой рассказал, что младший воспитатель бьёт детей во время «тихого часа».

«Мы разбираемся, но сведений, подтверждающих этот факт, нет, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Маргарита Мищенко. — Вчера было собрание у нас с родителями. Часть родителей пойдёт писать опровержение. Мы отстранили младшего воспитателя от работы до выяснения обстоятельств. Разбираемся в ситуации, я готова к сотрудничеству со всеми органами, которые придут проверять».

По словам Анны Волоскович, начиная с 1 сентября 2016 года, дети приходили домой с ушибами, ссадинами и кровоподтёками, боялись идти в детский сад. При этом, как отметила она, «на медицинское освидетельствование по поводу снятия фактов получения детьми в детском саду телесных повреждений никто из родителей не обращался».

«Они утверждают, что это было систематически в течение года, — прокомментировала Мищенко.

— Вопрос: что же они за родители, которые якобы видели ссадины, кровоподтёки и ничего не предприняли? Я в таком случае буду обращаться в органы опеки.

Вот мой ребёнок пришёл бы в таком виде, я бы сразу же его расспросила. Дети в 3-4 года врать не умеют. Их надо только спросить. Родители ни разу не обращались, потому что такого не было и не может быть. На данный момент ни на одном ребёнке даже царапинки нет».

Напомним, 10 мая 2017 года родители детей составили коллективное обращение в следственный комитет по Омской области. В пресс-службе СК корреспонденту Сиб.фм подтвердили факт получения обращения. Следователи проверят действия сотрудников детского сада № 247.