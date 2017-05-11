Жительнице Томска грозит три месяца ареста за кражу ордена Мужества

Полиция задержала женщину, подозреваемую в краже ордена Мужества у своего знакомого, узнал корреспондент Сиб.фм 11 мая из сообщения пресс-службы управления МВД по Томску.

В Томске мужчина обратился в дежурную часть полиции и сообщил о пропаже из его квартиры государственной награды.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности 44-летняя знакомая потерпевшего.

По предварительным данным, подозреваемая похитила орден Мужества, когда находилась в гостях у потерпевшего. Полиция изъяла похищенный орден и вернула владельцу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Напомним, что 3 мая в Хакасии во время субботника участники нашли в мусоре пакет с наградами ветерана Великой Отечественной войны.