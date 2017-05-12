 

Бывший сотрудник полиции организовал интернет-казино в Алтайском крае

 12 мая, 07:38
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Бывший сотрудник полиции организовал интернет-казино в Алтайском крае
Фото с сайта globallookpress.com.

Бывшему полицейскому-водителю следователи предъявили обвинение в организации интернет-казино в Бийске, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения управления следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, с августа по декабрь 2015 года полицейский проводил в двух игровых точках Бийска азартные игры под видом внебиржевой деятельности с бинарными опционами и применением программно-аппратных комплексов «Холитрейд».

Мужчина получал от игроков деньги в обмен на электронные баллы для доступа к азартной игре. Она проводилась с помощью игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей и установленных в терминалах программ. Мужчина лично контролировал игру и получал от неё доход.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом.

Напомним, что в январе 2016 года полицейские закрыли законспирированное казино в Новосибирске.

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