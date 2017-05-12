Часть стены омской хрущёвки рухнула из-за ветхости здания

Стена жилого пятиэтажного дома частично обрушилась в Омске, никто не пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения местного информагентства «Омск-информ».

По данным журналистов, кирпичная кладка на высоте пятого этажа рухнула 11 мая около 21:00. На место тут же выехало несколько машин МЧС, скорая помощь и полиция. В доме отключили газ, было проведено обследование конструкций. Вышедшие из дома жильцы какое-то время отказывались возвращаться в квартиры, но дальнейшего обрушения не произошло.

Дом, расположенный в городке Нефтяников, был построен в 1970-х годах и давно нуждался в капитальном ремонте, однако его постоянно откладывали обслуживающие компании. Не так давно управлявшая домом компания отказалась от его обслуживания, а ремонт был перенесён на 2018 год.

Напомним, что в начале мая в Красноярске обрушилась часть стены дома, который администрация города не согласилась признать аварийным в 2016 году.