 

Часть стены омской хрущёвки рухнула из-за ветхости здания

 12 мая, 09:36
подходящие темы
Часть стены омской хрущёвки рухнула из-за ветхости здания
Фото с сайта globallookpress.com

Стена жилого пятиэтажного дома частично обрушилась в Омске, никто не пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения местного информагентства «Омск-информ».

По данным журналистов, кирпичная кладка на высоте пятого этажа рухнула 11 мая около 21:00. На место тут же выехало несколько машин МЧС, скорая помощь и полиция. В доме отключили газ, было проведено обследование конструкций. Вышедшие из дома жильцы какое-то время отказывались возвращаться в квартиры, но дальнейшего обрушения не произошло.

Дом, расположенный в городке Нефтяников, был построен в 1970-х годах и давно нуждался в капитальном ремонте, однако его постоянно откладывали обслуживающие компании. Не так давно управлявшая домом компания отказалась от его обслуживания, а ремонт был перенесён на 2018 год.

Напомним, что в начале мая в Красноярске обрушилась часть стены дома, который администрация города не согласилась признать аварийным в 2016 году.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.
 2 марта, 12:09 • репортаж

Не надо злить и играться с народом

В Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвященная проблемам ЖКХ и повышению тарифов. Корреспондент Сиб.фм наблюдала, как чиновники, монополисты, депутаты и представители общества искали ответы на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    