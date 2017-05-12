 

Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске

 12 мая, 11:29
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Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске
Фото со страницы «ВКонтакте» vk.com/club32451684

Полиция Новосибирска проверяет информацию о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм от сотрудника пресс-службы регионального управления МВД.

Обратившиеся в редакцию НГС родители девочки рассказали о фактах угроз и насилия в адрес дочери со стороны одноклассника. Он якобы подстрекает мальчиков к насильственным действиям в отношении девочек. Родители пострадавшей школьницы подали заявление на имя директора с просьбой выяснить все обстоятельства случившегося, а также привлечь комиссию по делам несовершеннолетних и «изолировать из детского коллектива класса» ребёнка.

«Мальчики в масках повалили её (дочь подавших заявление — прим. Сиб.фм) на пол и быстро связали ей какой-то плотной веревкой ноги, руки в положении вниз, с плотным прилеганием к туловищу, завязали тряпками рот и глаза и вперед ногами потащили в открытое окно в конце класса», — написано в опубликованной копии заявления.

Далее излагается, каким образом девочка смогла освободиться, но одноклассник не остановился и поднес зажигалку к её волосам. В заявлении также указано, что была ещё одна жертва и подобные «детские игры» происходят не в первый раз.

Описанные события, говорится в материале, случились во втором классе МБОУ СОШ № 146.

«По факту публикации проводятся проверочные мероприятия, дальнейшая информация после проведения проверки, по результатам будет принято решение», — пояснили в пресс-службе ведомства. В школе прокомментировать ситуацию отказались.

Напомним, в 2015 году 11-летнего мальчика жестоко избили одноклассники возле новосибирской школы.

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