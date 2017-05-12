 

Енотовидная собака и краснощёкий суслик появились в лесах Томской области — учёные

 12 мая, 07:22
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Енотовидная собака и краснощёкий суслик появились в лесах Томской области &mdash; учёные
Фото с сайта globallookpress.com.

Зоологи Биологического института Томского государственного университета (БИ ТГУ) обнаружили в лесах региона краснощёкого суслика, енотовидной собаки и кидуса, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения ТГУ.

Томские зоологи обнаружили новых видов животных в лесах области. По их мнению, это связанно с климатическими изменениями и вмешательством человека в окружающую среду.

«Пять лет назад поступила первая информация от охотников о том, что в лесах Томской области появилась енотовидная собака, которая не встречалась здесь с 40-х годов, — рассказал научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Олег Тютеньков. — Сейчас уже не по слухам, а основываясь на собственных данных, мы можем говорить о том, что этот представитель семейства псовых успешно акклиматизировался в нашем регионе».

Учёные считают, что численность енотовидных собак будет расти, для них сложились благоприятные условия: климат стал менее суровым и увеличилось количество безлесных пространств. Привычный ареал обитания этого животного — Дальний Восток, Китай, Корея, Япония. В прошлом веке енотовидная собака пыталась акклиматизироваться в разных регионах России. Она не прижилась в Сибири, но адаптировалась в европейской части страны. Иногда енотовидную собаку встречают на Алтае.

«Енотовидные собаки часто продвигаются вдоль дорог, рядом с которыми очень много свалок пищевых отходов, — считает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ Нина Москвитина. — Там же постоянно обитают мелкие позвоночные животные, на которых охотится этот пушной зверь. Енотовидные собаки, как и медведи, всеядны, поэтому свалки для них — прекрасная кормовая база».

Краснощёкий суслик появился в лесах Томского района несколько лет назад. Этот вид пришёл из Кемеровской области. Популяция сусликов была сосредоточена в районе Синего Утёса до тех пор, пока во время паводка суслики не погибли. Уцелели только те, что залегли в спячку на незатопляемых территориях. Численность сусликов очень низка, в Кемеровской области вид занесён в областную Красную книгу.

Кроме того, в лесах Томской области появился гибрид лесной куницы и соболя (кидус). Учёные объясняют, что в природе такое явление возможно, когда в результате увеличения численности вида и расширения ареала, устанавливаются контакты с представителем близкого вида.

Напомни, что в мае 2017 года томские зоологи намеревались выяснить причину размножения клещей в городских парках.

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