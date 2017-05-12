 

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

 12 мая, 15:57
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Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области
Фото с сайта nso.ru

В управление СК по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, касающемся декларирования квартиры, предоставленной вице-губернатору Юрию Петухову в 2014 году, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая в пресс-службе ведомства.

В редакции Сиб.фм есть копия заявления Гимади. Автор сообщает, что Юрию Петухову, когда тот занимал должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области, была предоставлена на праве возмездного пользования квартира, расположенная в Новосибирске по адресу Дачное шоссе, 16 площадью 140,6 квадратных метров по договору от 8 августа 2014 года сроком до 31 декабря 2016 года.

По данным Гримади, Петухов не указал, что пользуется этой квартирой в своей имущественной декларации за отчётный период с 1 января по 31 декабря 2014 года. 26 апреля 2017 года на сайте ФБК было размещено об этом расследование Гримади.

«Не ранее 26 апреля 2017 года у Петухова Ю.Ф. возник преступный умысел на совершение служебного подлога, реализуя который он, используя связи в Избирательной комиссии Новосибирской области, поручил (попросил) свою бывшую подчинённую начальника организационно-контрольного отдела аппарата Избирательной комиссии Новосибирской области Шандро Марину Евгеньевну создать файл svedeniya_o_dohodah_i_imuschestve_ik_nso_2014__4.rtf, содержащий в себе новые сведения о пользовании им квартирой по адресу: г. Новосибирск, Дачное шоссе, 16... и опубликовать его по адресу http://novosibirsk.izbirkom.ru/voprosy-protivodeystviya-korruptsii/4/ в целях создания видимости внесения в состав сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера данных о пользовании им в 2014 году квартирой», — говорится в заявлении Гримади.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 141 УПК РФ («Заявление о преступлении»), Гимади просит возбудить уголовное дело по факту служебного подлога в отношении Петухова Ю.Ф. и Шандро М.Е.

Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе Следственном комитета Новосибирской области подтвердили, что заявление Вячеслава Гимади принято к рассмотрению 5 мая.

Напоминаем, что в 2016 году ФБК обвинил губернатора Новосибирской области в захвате берега Оби.

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