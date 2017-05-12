 

ФСБ уличила новосибирского полицейского в продаже данных об умерших

 12 мая, 09:02
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ФСБ уличила новосибирского полицейского в продаже данных об умерших
Фото с сайта globallookpress.com

Начальник смены дежурной части городского УМВД по Новосибирску подозревается в том, что он получил взятку за предоставление ритуальному агентству сведений о смерти горожан, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения областного следкома.

Преступление было выявлено оперативниками ФСБ, которые действовали совместно с подразделением собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области. По данным следствия, взятка была передана полицейскому 3 января — представитель одного из ритуальных агентств города принёс ему 15 тысяч рублей, а взамен получил сведения о том, что скончались двое жителей Новосибирска.

Уголовное дело в отношении 41-летнего начальника смены было возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Максимальная санкция этой статьи — восемь лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

Напомним, в марте следователи Кемеровской области начали проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что в Новокузнецке на вызов к пожилой женщине ритуальный агент приехал раньше бригады скорой помощи.

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