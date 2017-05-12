 

Японский самолёт с отказавшим двигателем приземлился в Иркутской области

 12 мая, 18:21
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Японский самолёт с отказавшим двигателем приземлился в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Японский «Боинг», летевший из Токио в Дюссельдорф совершил экстренную посадку в аэропорту Братска Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения ИА «Интерфакс».

Боинг-787 «Дримлайнер», который летел из Токио в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска.

«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Братска, пострадавших нет», — сообщил информационному агентству представитель аэропорта.

На борту самолёта находились 120 человек, во время полёта сработал датчик отказа двигателя. Экстренные службы на аэродроме в Братске приведены в повышенную готовность.

Напомним, что в сентябре 2016 самолёт экстренно приземлился в Красноярске из-за дебошира в бизнес-классе.

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