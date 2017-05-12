 

Кибердружина для борьбы с порно в интернете появится в Забайкалье

 12 мая, 08:31
подходящие темы
Кибердружина для борьбы с порно в интернете появится в Забайкалье
Фото с сайта globallookpress.com

Молодёжное объединение «Кибердружина», целью которого является борьба в интернете с запрещённым контентом, появится в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Организационной работой по созданию новой структуры в настоящее время занимается краевой молодёжный центр «Искра». Сообщается, что «дружинники» будут работать в тесном взаимодействии с официальными структурами и пройдут специальное обучение. К работе в этом молодёжном объединении планируется привлекать и людей с ограниченными возможностями.

На федеральном уровне межрегиональное молодежное движение «Кибердружина» было создано Лигой безопасного интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде. При участии «кибердружинников» правоохранительными органами раскрыты сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми. Были выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой наркотиков и призывами к суициду.

Напомним, в начале мая в Красноярске сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который распространял в интернете порнографические видеозаписи с участием несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, интернет-пользователю грозит до 10 лет лишения свободы.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 мая, 07:00 • короче

Короче: «Мой Tele2»

Что такое новая линейка тарифов Теле2 «Мой» и чем они удобны, в формате «Короче» разбирается Сиб.фм.

Связанные одной сетью

 10 мая, 07:30 • колонка
Александр Мохов
руководитель лаборатории Ethernet technology
 3 мая, 11:13 • репортаж

Пушки, танки, два ствола

Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как проходит киберспортивный фестиваль и как киберспортсмены сражаются в Dota2 и World of Tanks.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    