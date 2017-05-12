Кибердружина для борьбы с порно в интернете появится в Забайкалье

Молодёжное объединение «Кибердружина», целью которого является борьба в интернете с запрещённым контентом, появится в Забайкальском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Организационной работой по созданию новой структуры в настоящее время занимается краевой молодёжный центр «Искра». Сообщается, что «дружинники» будут работать в тесном взаимодействии с официальными структурами и пройдут специальное обучение. К работе в этом молодёжном объединении планируется привлекать и людей с ограниченными возможностями.

На федеральном уровне межрегиональное молодежное движение «Кибердружина» было создано Лигой безопасного интернета в 2011 году. Оно объединяет более 20 тысяч добровольцев со всей России и стран СНГ, борющихся с преступлениями в виртуальной среде. При участии «кибердружинников» правоохранительными органами раскрыты сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми. Были выявлены и заблокированы сотни сайтов с пропагандой наркотиков и призывами к суициду.

Напомним, в начале мая в Красноярске сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, который распространял в интернете порнографические видеозаписи с участием несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело, интернет-пользователю грозит до 10 лет лишения свободы.