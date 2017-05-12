Мобильная связь подорожала, а валидол подешевел в Новосибирске

В Новосибирской области за апрель стоимость звонков на номера местных операторов сотовой связи выросла на 21,7 %, также подорожали овощи и обувь, при этом снизилась цены на валидол и корвалол, ознакомился корреспондент Сиб.фм с результатами наблюдений Новосибирскстата 12 мая.

Согласно данным Новосибирскстата, в апреле 2017 года цены на потребительском рынке Новосибирской области повысились на 0,1 % по сравнению с мартом. Среди продовольственных товаров заметно подорожали репчатый лук — на 19,8 %, белокочанная капуста — на 17,7 %, морковь — на 9,7 %, свекла — на 8,5 %, лимоны — 7,1 % и груши — на 6,1 %. Снизились цены на хлопья из злаков — на 7 %, чеснок — на 6,1 %, зефир, пастилу — на 5,8 %, столовое вино — 5 %.

Кроме того, повысились цены на женские туфли — на 6,9%, кроссовки — на 4,8%, велосипед для дошкольников — на 3,7 %, нитроглицерин — на 3%. При этом снизились цены на валидол — на 8,3 %, зубную пасту — на 6 %, мониторы — на 5 %, кирпичи — на 4,3 % и корвалол — на 4,2 %.

В апреле также возросли стоимость услуг по аренде банковских сейфов — на 64,3 %, местное соединение по сотовой связи — на 21,7 %, проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда — на 13,2 %, лечебный массаж — на 12,8 %. Зато подешевела поездка в Таиланд — на 4,2 %, и шиномонтаж колёс легкового автомобиля — на 3,9 %.

Индексы цен специалисты Новосибирскстата подсчитывали на основе результатов ежемесячного наблюдения за уровнем потребительских цен на 506 наименований товаров и услуг, среди которых 197 позиций выросли в цене, 170 подешевели, 139 остались на уровне прошлого месяца.

Напомним, в сентябре 2015 года в Новосибирске подорожали овощи, несмотря на сезон. Почти в полтора раза выросли цены на морковь.