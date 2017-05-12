Напоминающие авиабомбы предметы напугали жителей Новосибирска

Жители микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске вызвали полицию, обнаружив подозрительные металлические предметы, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

Подписчик приложил фотографию двух напоминающих снаряды продолговатых предметов. «Предположительно на земле лежат муляжи авиационной бомбы. На место выехали сапёры», — подписано фото в группе «АСТ-54».

«Был обнаружен коррозированный металлический предмет, в ходе проведённой проверки установлено, что опасности данный предмет для граждан не представляет», — прокомментировал происшествие сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области.

Напомним, в начале мая охранник спутал часть стула с гранатой на железнодорожной станции в Новосибирске.