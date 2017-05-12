 

Нога ребёнка застряла в велосипеде в Новосибирске

 12 мая, 18:49
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Нога ребёнка застряла в велосипеде в Новосибирске
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирске у ребёнка застряла нога в велосипеде в районе детского сада № 389 на улице Большевистской, сообщили корреспонденту Сиб.фм очевидцы 12 мая.

По словам очевидцев, самостоятельно освободить ногу ребёнка из велосипеда не получилось, поэтому они вызвали спасателей.

Заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Новосибирска Константим Максимов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что информация о происшествии поступила в службу в 18:05.

Спасатели прибыли на место, с помощью гидравлического инструмента разжали детали велосипеда и освободили ногу пятилетнего мальчика. Врачи скорой помощи осмотрели ногу ребёнка, серьёзных повреждений у мальчика не обнаружено.

Напомним, что в декабре 2016 года спасатели МАСС в Новосибирске освободили подростка от Кольца Всевластия.

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