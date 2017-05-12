Новосибирский художник превратил салют на День Победы в психоделическую выставку

Фотохудожник Павел Проскуряков из Новосибирска выставил восемь фотографий салюта 9 мая 2015 года, снятых в технике светографики, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм на открытии выставки в пространстве «Арт Ель».

Новосибирский художник посвятил персональную выставку салютам 9 мая. По замыслу автора Павла Проскурякова красота мирной пиротехники символизирует дух городского праздника для жителей Новосибирска.

Я помню, как мы вышли на салют 9 мая — я фотографирую ментов, а Паша снимает салют. Через неделю он показал итог — это безумно красиво, — призналась директор пространства «Арт Ель» Маяна Насыбуллова.

Работы были созданы в технике светографики с помощью фотосъемки в сверхдолгой выдержке. Художник уделил много внимания обработке фото. Друзья и коллеги Павла Проскурякова отмечают, что иногда абстракции получаются «чересчур дикими».

Серия «День Победы» недавно выставлялась в музейно-историческом центре в Красноярске. Павел Проскуряков предоставил оригиналы работ для печати безвозмездно, сам художник с недавнего времени живет и работает в Израиле.

«К абстрактному искусству у нас всегда странное отношение, потому что это самый неконкретный формат. Но тут присутствует чисто технологический подход: из салюта на 9 мая получается дико эстетская и красивая выжимка, кульминация праздника. Весь остальной контекст 9 мая здесь растворяется, и его нет», — отметила Маяна Насыбуллова.

Куратор выставки призналась Сиб.фм, что наиболее известный абстракционист Новосибирска — художник Владимир Мартынов. Однако работы Павла Проскурякова кажутся более актуальными, так как он идёт от реальных объектов. Владимир Мартынов скорее создаёт параллельную реальность и делает это годами.

Выставка «День Победы» Павла Проскурякова продлится до 17 мая в пространстве «Арт Ель» по адресу улица Романова, 23, цокольный этаж. Вход свободный.

Напомним, авангардный художник из Новосибирска Владимир Мартынов открыл новую реальность в Русском музее Санкт-Петербурга. Мультимедийный проект «Структуры» из Новосибирска вошёл в экспозицию выставки Государственного Русского музея.