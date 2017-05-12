Новосибирскому ветерану вернули утерянное из-за опечатки право на квартиру

Чиновники администрации Октябрьского района перепутали буквы в фамилии ветерана Великой Отечественной войны и сняли его с учёта, суд восстановил права участника войны, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм в прокуратуре Новосибирской области.

Шесть новосибирских ветеранов, нуждающихся в жилье, были сняты с учёта чиновниками районных администраций. Прокуроры пресекли незаконные действия управленцев в 2016-2017 годах через суд.

Участник Великой отечественной войны в Октябрьском районе Новосибирска чуть не лишился возможности получить квартиру от государства. По данным прокуратуры, специалисты районной администрации перепутали буквы в середине фамилии ветерана и сняли его с учёта.

«В администрации перепутали написание фамилии ветерана, заменили „е“ на „и“. В феврале 2017 года прокурор добился восстановления прав Николая Семеренко», — сообщила Сиб.фм начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Новосибирской области Инна Чумакова.

Согласно документам Октябрьского районного суда, Семеренко является ветераном и инвалидом Великой Отечественой войны второй группы. Право собственности на недвижимое имущество по двум адресам за ним не зарегистрировано. В настоящее время Семеренко имеет регистрацию, , но его пребывание в жилом помещении носит временный характер.

Суд Калининского района отменил решение местной администрации о снятии с учёта 87-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Решение чиновников было основано на данных о наличии квартиры в собственности супруги внука вдовы, притом жилплощадь находилась в другом регионе.

Иск прокурора о восстановлении прав вдовы был удовлетворён в полном объёме. Аналогичный иск о вдове из Новосибирского района недавно рассмотрен Центральным районным судом Новосибирска, однако решение пока не вступило в силу. Также по представлениям прокуратуры члены семей трёх ветеранов в Тогучинском и Чулымском районах Новосибирской области встали на учёт для получения квартир.

Напомним, что одноразовые стаканы с портретами фронтовиков предложила посетителям кофейня в Новосибирске. «А потом эти стаканчики будут в урне», «как потом выбросить такой стаканчик», — критиковали рекламную акцию подписчики аккаунта кофейни в Instagram.