Паводковые воды подтопили дачные участки Новосибирска

Восемь дачных участков в Первомайском районе Новосибирска оказались подтоплены паводковыми водами, подтопление грозит также дачам Советского района, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области 12 мая.

По сообщению МЧС, вода зашла на семь дачных участков в СНТ «Геолог» и один участок в СНТ «Строймашевец» в Первомайском районе Новосибирска. Подтопленных дачных и жилых домов, а также объектов экономики среди них не оказалось. Оперативная групп пожарно-спасательной части Первомайского района проводит мониторинг паводковой обстановки в садовых обществах, которые расположены в пойме реки Оби.

«Несколько раз в день спасатели проверяют, происходят ли изменения гидрологической обстановки, осуществляют фото- и видеофиксацию местности, общаются с председателями садовых некоммерческих товариществ и дачниками, выясняя, требуется ли кому-то помощь спасателей», — отметили в пресс-службе.

Спасатели предупредили владельцев дачных участков в Советском и Первомайском районах о возможной угрозе подтопления, чтобы они успели убрать повыше ценные вещи в дачных домах.

В настоящее время уровень воды в реке Оби по Новосибирскому гидрологическому посту составляет 365 сантиметров. С 6 мая Новосибирская ГЭС проводит холостые сбросы в Обь в объёме 4 300 кубометров в секунду, чтобы подготовить Новосибирское водохранилище к приёму паводковых вод.

Напомним, в апреле 2017 года Новосибирской области из-за резкого подъёма воды в реке Карасуке село Чернаки оказалось отрезано от дороги.