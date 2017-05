Первый TEDxSalon состоялся в Новосибирске

TEDxSalonNovosibirsk — это новый формат интеллектуального нетворкинга, организуемого по лицензии TED перед самой конференцией. В отличие от самой конференции TEDx, он будет проводиться несколько раз в год и будет посвящён различным темам, передаёт корреспондент Сиб.фм 12 мая по итогам первой встречи.

TEDxSalon — камерное мероприятие, рассчитанное на небольшое количество ценителей вдохновляющих идей и интеллектуального общения. В обязательной части программы — коллективный просмотр и последующее обсуждение наиболее интересных видео из коллекции The best of TED и выступлений спикеров. 11 мая состоялся первый в истории Новосибирска TEDxSalon. Он был посвящён теме «Жизнь в городе».

Мероприятие стало первым в серии бесплатных культурно-познавательных событий, подготовленных организаторами для участников грядущей конференции TEDxNovosibirsk «Человек будущего».

Салон стартовал с экскурсии по одному из самых передовых офисов города — компании 2ГИС, затем гости посмотрели ролики о развитии общественных пространств в других странах, и обсудили, какие решения можно было бы применить в Новосибирске: например, озеленение города, создание велосипедных и пешеходных дорожек.

Спикером вечера стал директор департамента исследований и разработок 2ГИС Павел Мочалкин, участник конференции TEDxNovosibirsk 2016. Он рассказал о том, как данные и алгоритмы могут помочь в управлении городом.

«Я расскажу о двух банальных идеях на самом деле. Первая: алгоритмные данные могут помогать управлять городом. Вторая: если у вас есть идея, как сделать город лучше, то существует большое количество IT-технологий, которые помогут сделать всё на бомбическом уровне. Я искренне убеждён, что город становится лучше не когда мы выбираем мэра, а когда нет пыли на дорогах и в собственном дворе. Когда зона комфорта у человека выходит за пределы квартиры и распространяется хотя бы до подъезда», — отметил спикер.

По словам Павла Мочалкина, чтобы управлять городом, нужно иметь его модель, информацию для принятия точных решений. Для модели нужны три компонента: план-схема, чтобы описать город, point of interest, чтобы знать эти точки интереса и поместить их на карту, и графы дорог, чтобы видеть перемещения. Каждый смартфон помогает собирать эту информацию, потому что в нём есть набор датчиков: спутниковый, фиксирующий местоположение, акселерометр, понимающий, ускоряется человек или замедляется, гироскоп, определяющий изменение углов ориентации тела.

«Для выполнения какой-то задачи нужны три компонента, которые я назвал, и перчик. Перчиком в данном случае выступает сам человек. Хороший пример работы с данными есть в Лондоне. На карту была нанесены перемещения на велосипедах за год. Их было 18 миллионов — по сути это бессмысленная информация, визуальный шум. Эту картинку нужно укрупнить и превратить в полезную информацию. Так и было сделано. В итоги они узнали, где сосредоточен велосипедный трафик, соответственно, где нужно создавать инфраструктуру. Это хорошая история о том, как большие данные могут позволить принимать решения для улучшения жизни», — привёл пример Павел Мочалкин.

Второй пример — это карта Парижа, на которую нанесли геотеги, показывающие, где люди делают фотографии. Такая информация может помогать развитию туризма. Эксперт считает, что и в Новосибирске можно таким способов сделать необычные открытия.

«Большинство данных есть в открытом доступе, существует ещё масса примеров, как они помогут решать различные кейсы. Например, в 2ГИС тысячи людей звонят в поликлиники: мы точно знаем, что время этих звонков не совпадает с часами работы учреждения, и точно знаем, как можно было бы изменить время приёма звонков, чтобы людям было комфортно обращаться. Таким образом технологии могут сделать город по-настоящему комфортным и помочь людям самоорганизоваться для этих изменений», — резюмировал своё выступление Павел Мочалкин.

После выступления спикера участники TEDxSalon задавали ему вопросы и высказывали своё мнение по поводу того, как сделать Новосибирск более комфортным. Кроме того, организаторы мероприятия разыграли билеты на грядущую конференцию TEDxNovosibirsk «Человек будущего» и afterparty.

Напомним, что TEDxSalonNovosibirsk приурочен к проведению пятого интеллектуального шоу TEDxNovosibirsk «Человек будущего», которое пройдёт в ДКЖ Новосибирска 20 мая. Участники конференции обсудят, каким будет мир в ближайшие 10-20 лет, а спикерами выступят заметные деятели от бизнеса, науки, образования и пр. Читатели Сиб.фм могут посетить конференцию с 10%-ой скидкой по промокоду TEDxSibfm17.