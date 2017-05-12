Примерный водитель в Бурятии добился льгот через суд

Житель Баргузинского района Республики Бурятия через суд добился присвоения звания «Ветеран труда» за езду без аварий и большой трудовой стаж, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения прокуратуры РФ.

Отдел социальной защиты Баргузинского района отказал мужчине в присвоении звания «Ветеран труда», потому что он не награждён значком, отнесённым к категории ведомственных наград. Прокуратура проверила этот факт.

Работая водителем Баргузинского межлесхоза в 1989 году мужчина был награждён значком «За работу без аварий» третьей степени, о чем выдано соответствующее удостоверение Министерства лесного хозяйства Бурятской АССР.

Для восстановления нарушенных прав гражданина прокурор района обратился в суд, чтобы мужчине присвоили звания «Ветеран труда». Суд согласился с доводами прокурора района и удовлетворил иск.

«Наличие ведомственной награды Министерства лесного хозяйства Бурятской АССР с учётом имеющегося у него трудового стажа 25 лет, является достаточным основанием для присвоения гражданину звания „Ветеран труда“», — сообщается на сайте прокуратуры.

Напомним, что в июле 2015 года ветеран Великой Отечественной войны планировал поступить в магистратуру томского университета.