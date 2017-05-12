Одноразовые стаканы с портретами фронтовиков предложила посетителям кофейня в Новосибирске

Жители Новосибирска разделились во мнении, увидев в преддверии 9 мая портреты фронтовиков на одноразовых стаканах на странице кофейни в соцсети, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения новосибирской кофейни на странице в Instagram.

«Привет, друзья! С сегодняшнего дня на наших стаканчиках навынос красуются настоящие супергерои — герои Великой Отечественной войны. Берите горячий напиток в стаканчике с собой и читайте небольшое описание их подвигов!», — так была подписана в Instagram фотография женской руки, держащей стаканчик с чёрно-белым портретом героя войны Александра Матросова.

Несколько комментаторов выразили сомнения в этичности такого решения. «А потом эти стаканчики будут в урне», «как потом выбросить такой стаканчик», — сетовали подписчики страницы.

Один из пользователей соцсети предложил вместо сомнительного стаканчика дарить гостям открытки с фотографиями героев и описаниями их подвигов.

Однако другие комментаторы поддержали идею просвещать молодёжь. Один житель Новосибирска выразил желание собрать коллекцию одноразовых стаканчиков, другой попросил отложить стаканчик для него после праздника.

Представители кофейни выразили надежду, что «почитание и благодарность — они же в сердце, никакая урна на это не может повлиять». «А мы лишь захотели напомнить своим гостям о героических подвигах обычных людей», — объяснили они выпуск одноразовых стаканчиков с лицами героев.

Напомним, в начале мая в Instagram обсуждали пляж из манной крупы, который создала фотограф из Красноярска.