Росавиация против строительства мусорного полигона в селе Раздольное Новосибирской области

Западно-Сибирское управление Росавиации выступило против строительства мусоросортировочного комплекса и полигона для твердых отходов в районе памятника природы «Долина реки Издревая», потому что объект будет привлекать птиц, рассказал корреспонденту Сиб.фм 12 мая начальник отдела организации использования воздушного пространства регионального управления Росавиации Сергей Колесников.

«Скорее всего, запретим строительство. Предполагаемое месторасположение находится в полосе воздушных подходов, в соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства размещение здесь объектов, которые способствуют привлечению птиц, запрещено», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Сергей Колесников.

Скопление птиц способствует снижению уровня безопасности полётов. Любое попадание птицы в воздушное судно может привести к катастрофе, в том числе и с человеческими жертвами, поэтому строительство объектов в полосе воздушных подходов запрещено, пояснил Сергей Колесников.

Руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова сообщила, что памятник природы будет в безопасности, только когда будет расторгнуто концессионное соглашение, и отменят выделение земельного участка под строительство полигона в Раздольном.

«Мы не сомневаемся, что Федеральное законодательство запрещает размещение подобных объектов вблизи аэродромов. Дело в том, что недавно были общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду, и данный проект готовят на государственную экологическую экспертизу, как раз несмотря на предупреждения Ространснадзора и Росавиации», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Юлия Колеватова.

Напомним, что в мае 2017 года активисты заявили о намерении провести экологическую экспертизу мусорного полигона в Раздольном.