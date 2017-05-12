 

Сорок Новосибирских тюрем наказали за эксплуатацию труда заключённых

 12 мая, 16:08
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Сорок Новосибирских тюрем наказали за эксплуатацию труда заключённых
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские прокуроры оштрафовали три пенитенциарных учреждения на 123 тысячи рублей и привлекли 42 сотрудников ГУФСИН к ответственности, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Треть заключённых Новосибирской области трудятся на производстве. Прокуратура отчиталась о проверке пенитенциарных учреждений в регионе за 2016-2017 годы.

Количество рабочих мест для осуждённых выросло до 4 335 за два года, доля трудоустроенных преступников с долгами по искам и алиментам выросла с 44 % до 57 %. Вместе с тем им удалось погасить долги более чем на 37 млн рублей при общей сумме долга свыше 2 млрд рублей за 2016 год.

Совместные проверки прокуратуры и Государственной инспекции труда выявили привлечение осужденных к бесплатному труду, отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие обучения технике безопасности и вывод на работу в выходные и праздничные дни без оснований.

Администрации 40 тюрем и СИЗО получили требования устранить нарушения, в результате 42 сотрудника привлечены к ответственности. По статьям 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства» и статье 5.27.1 КоАП РФ «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда» шесть чиновников и три организации оштрафованы на сумму 123 тысячи рублей.

Напомним, более 30 осуждённых иркутской воспитательной колонии предстанут перед судом за бунт в марте 2015 года. Акция была подготовлена заранее: несовершеннолетние осуждённые вооружились так называемыми «заточками» из металлических стержней, гвоздей и отвёрток, подобрали подходящие для боя деревянные палки, обрезки металлических труб.

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