Студент из Тувы покончил с собой в московском торгово-развлекательном центре

Двадцатилетний уроженец Тувы, учившийся в Московском энергетическом институте, покончил с собой в столичном торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения газеты «Московский комсомолец».

Момент суицида запечатлели камеры наблюдения — студент упал с высоты четвёртого этажа ТРЦ. От полученных в результате падения многочисленных травм молодой человек скончался до прибытия скорой помощи.

По данным московских журналистов, 20-летний парень незадолго до суицида посещал кинотеатр, расположенный в ТРЦ. Кроме того, он успел оставить предсмертную записку, в которой написал, что «улетает спасать мир» и попросил кремировать его тело и развеять прах над священной для буддистов Тувы горой Догээ, расположенной у слияния Большого и Малого Енисеев (Бии Хема и Каа-Хема).

Сообщается также, что студент из Тувы воспитывался в многодетной семье, демонстрировал успехи в технических науках. На бюджетное место в престижном московском вузе юноша поступил самостоятельно.

Напомним, в феврале в Новосибирске мужчина, находившийся на учёте у психиатра, спрыгнул в Обь с Октябрьского моста. Он не утонул и какое-то время держался на плаву, хватаясь руками за кромку льда, пока спасатели на аэроглиссере не подобрали его.