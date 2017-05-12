Суд приговорил жительницу Алтая почти к семи годам лишения свободы за покушение на мужа

Суд признал жительницу Барнаула виновной в покушении на убийство бывшего мужа, детей подсудимой собираются отправить в детский дом, узнал корреспондент Сиб.фм 12 мая из сообщения пресс-службы следственного комитета в Алтайском крае.

По заключению следственного комитета, 33-летняя женщина применила огнестрельное оружие против бывшего супруга, чтобы силой завладеть жилплощадью мужчины. Следствие установило, что она «умышленно произвела четыре прицельных выстрела в область жизненно важных органов — головы, шеи и груди мужчины, после чего с места происшествия скрылась». Также по версии следствия мать сама ударила сына по лицу, чтобы собрать «искусственные доказательства наличия обстоятельств, исключающих преступность её деяния».

Двух несовершеннолетних детей приговоренной собираются передать органам социальной опеки.

Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и частью 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения»). Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и восемь месяцев.

Защита обвиняемой не согласна с решением суда, и намерена его обжаловать.

На телеканале НТВ вышел репортаж из зала суда. Версия, изложенная обвиняемой Оксаной Ткаченко, не совпадает с заключением следствия. Она приехала на квартиру к бывшему мужу вместе с девятилетним сыном, чтобы забрать свои вещи. А когда мужчина поднял руку на ребёнка, выстрелила, чтобы спасти сына.

По словам женщины, муж регулярно избивал её и детей. «Я обращалась в полицию неоднократно, огромное количество обращений. Мне говорили, когда я приходила: „Будет труп — тогда и будем разбираться, никому это не интересно“», — сообщила Оксана Ткаченко корреспонденту НТВ.

Губернатор Александр Карлин отреагировал на случившееся поручением, адресованным уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой. Ей необходимо взять на особый контроль ситуацию по обеспечению права детей Оксаны Ткаченко на семью, сообщает «Алтайская правда».

Напомним, в конце марта глава Тувы выступил против изъятия из семьи отважной четырёхлетней девочки, которая после смерти бабушки прошла в одиночку восемь километров по тайге до ближайшего жилья.