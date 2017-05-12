 

Учёные Красноярска нашли способ быстро воскресить утраченные кедровники

 12 мая, 07:54
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Учёные Красноярска нашли способ быстро воскресить утраченные кедровники
Фото с сайта globallookpress.com

Молодые учёные из Сибирского государственного аэрокосмического университета придумали технологию ускорения способностей кедра давать шишки, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Кедры в Красноярске теперь будут плодоносить на 20-30 лет раньше, восстанавливая утраченную в результате браконьерских вырубок и действия разрушительных пожаров популяцию.

Секрет технологии в отборе таких экземпляров сибирского кедра, которые способны образовывать самые крупные шишки за короткий срок. Ценный генотип учёные заботливо отбирают и культивируют, чтобы будущие саженцы отличались ускоренным ростом и повышенной урожайностью.

«Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20–30 лет быстрее начнут давать обильный урожай», — заявила руководитель проекта, доцент кафедры селекции и озеленения СибГАУ Юлия Щерба.

Новаторы рассчитывают запатентовать технологию и начать активно внедрять для озеленения, садоводства, а также для создания высокоурожайных плантаций.

Напомним, в феврале красноярские учёные заметили, что кедровые и пихтовые леса Сибири стали продвигаться в горы и на север.

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