Учёные Красноярска нашли способ быстро воскресить утраченные кедровники

Молодые учёные из Сибирского государственного аэрокосмического университета придумали технологию ускорения способностей кедра давать шишки, узнал 12 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Кедры в Красноярске теперь будут плодоносить на 20-30 лет раньше, восстанавливая утраченную в результате браконьерских вырубок и действия разрушительных пожаров популяцию.

Секрет технологии в отборе таких экземпляров сибирского кедра, которые способны образовывать самые крупные шишки за короткий срок. Ценный генотип учёные заботливо отбирают и культивируют, чтобы будущие саженцы отличались ускоренным ростом и повышенной урожайностью.

«Наша технология показала хорошие результаты: нам удалось вырастить привитые саженцы, которые на 20–30 лет быстрее начнут давать обильный урожай», — заявила руководитель проекта, доцент кафедры селекции и озеленения СибГАУ Юлия Щерба.

Новаторы рассчитывают запатентовать технологию и начать активно внедрять для озеленения, садоводства, а также для создания высокоурожайных плантаций.

Напомним, в феврале красноярские учёные заметили, что кедровые и пихтовые леса Сибири стали продвигаться в горы и на север.