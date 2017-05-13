Машина упала с автомобильного моста на железнодорожные пути в Барнауле

Легковая машина Renault Logan упала с автомобильного моста на железнодорожные пути в Барнауле, пострадало четыре человека, повреждён контактный провод, узнал корреспондент Сиб.фм 13 мая из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

Несчастный случай произошёл в 02:00 на станции Барнаул. Renault Logan упал с автомобильного моста на проспекте Калинина на железнодорожные пути. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Также в результате падения автомобиля был поврежден контактный провод, в связи с чем пассажирский поезд № 601 Новосибирск — Бийск был задержан на 46 минут. Причины произошедшего выясняются.

В настоящее время инфраструктура ОАО «РЖД» полностью восстановлена, поезда курсируют по установленному графику.

Напомним, что в июле 2015 года за три дня три человека погибли на железных дорогах Сибири.