Минстрой РФ рекомендовал регионам с холодной погодой возобновить подачу тепла

Глава Минстроя РФ Михаил Мень рекомендовал регионам с холодной погодой отложить плановое отключение горячей воды и возобновить подачу тепла, узнал корреспондент Сиб.фм 13 мая из сообщения РИА Новости.

Министерство строительства и ЖКХ России рекомендовало регионам, где продолжает устойчиво сохраняться низкая температура, перенести плановые сроки отключения горячего водоснабжения и возобновить подачу тепла.

«В этом году весна холодная и затяжная, ей предшествовала холодная зима, экстремально низкие температуры фиксировались на всей территории страны», — приводит агентство слова Михаила Меня.

Напомним, что по прогнозу синоптиков с 16 по 18 мая дневная температура в Новосибирской области может понизиться до + 8 °С.