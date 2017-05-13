Житель Новосибирска вживил в грудь вибрирующий компас

Житель Новосибирска установил в грудь компас, он вибрирует, указывая телу направление на север, это первая подобная процедура в России, рассказал корреспонденту Сиб.фм 13 мая Даниил Лыткин.

Мастер пирсинга студии Piersib Евгений Дьяконов установил устройство North Sense в грудь своего клиента Даниила Лыткина 11 мая. Конструкция представляет микрочип, который крепится к плоскостному пирсингу. С помощью лёгкой вибрации он обозначает направление тела на север.

«Установка устройства заняла десять минут, мы просто сделали пирсинг плоскостной. На самих серёжках устанавливаются силиконовые крючки для того, чтобы можно было снять его, например, на подзарядку», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Евгений Дьяконов.

Компас произвела Британская компания Cyborg Nest. В России ранее не проводили подобные процедуры. Сам компас стоил по предзаказу 250 фунтов стерлингов (сейчас устройство стоит 425 долларов), процедура прокола стоила еще две тысячи рублей.

«Я взял деньги потому, что энергетика теряется. У пирсинга есть такое свойство, если он сделан бесплатно, он не заживет», — рассказал Евгений Дьяконов.

Даниил Лыткин рассказал, что сделал пирсинг не из прагматических соображений, а ради эксперимента над организмом. Устройство вибрирует при повороте на север. Молодой человек предполагает, что со временем мозг адаптируется и сам начнет ощущать направление, а не реагировать на вибрацию.

«Для незрячих людей существуют устройства, переводящие картинку в звук или в осязательные сигналы, и через какое-то время человек уже воспринимает это как визуальное чувство, мозг задействует зрительную кору. Для меня не играло большой роли, что это именно компас, я бы установил любое другое подобное устройство. Толчком послужила высокая доступность и относительная простота установки», — сообщил Даниил Лыткин.

Устройстово North Sense работает так же, как и обычный компас; вблизи сильных магнитных полей могут возникнуть помехи. Разряжается устройство в зависимости от настроенной длительности и интенсивности вибрации. Вместе с компасом поставляется мобильное приложение, соединяющееся с устройством через bluetooth и позволяющее регулировать интенсивность вибрации. Девайс легко снимается, он покрыт силиконом, водонепроницаем и не влияет на здоровье носителя.

Напомним, что в марте 2016 года разработчики НГУ научили роботов самостоятельно находить розетки, ориентируясь с помощью ультразвуковых датчиков, энкодеров, гирокомпаса и магнитного компаса.