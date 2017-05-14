 

Двое мужчин-зацеперов прокатились на троллейбусе по центру Новосибирска

 14 мая, 19:44
подходящие темы
Двое мужчин-зацеперов прокатились на троллейбусе по центру Новосибирска
Иллюстрация — кадр из ролика зацеперов

Двое мужчин проехали на троллейбусе по Октябрьской магистрали в Новосибирске и выложили снятое видео в интернет, узнал корреспондент Сиб.фм 14 мая из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Двое мужчин сняли видеоролик, прокатившись по Новосибирску на лестнице позади троллейбуса. Один их них по ней поднялся на крышу транспортного средства.

«Двое мужчин решили пересечь Октябрьский мост, повиснув на лестнице позади троллейбуса. На голове одного из них была экшн-камера, которая снимала происходящее. Напоминаем, что „зацепинг“ с марта этого года попадает под статью хулиганство», — говорится в сообщении «АСТ-54».

Напомним, что в январе 2016 года зацепер-подросток сорвался с электрички в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 11.11.2016, 12:02 • репортаж

Суррогатному топливу объявлена война

Как обеспечить безопасность автолюбителей и общественного транспорта и как ведется борьба с контрафактным горючим, узнал корреспондент Сиб.фм из обсуждения в рамках «Встречи на Вертковской».
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 4 мая, 09:14 • новость

Жительница Новосибирской области пойдёт под суд за покупку флешки на AliExpress

Жительница города Барабинска Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в покупке шпионской техники — 56-летняя женщина заказала на интернет-аукционе AliExpress флешкарту с встроенным диктофоном.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    