Двое мужчин-зацеперов прокатились на троллейбусе по центру Новосибирска

Двое мужчин проехали на троллейбусе по Октябрьской магистрали в Новосибирске и выложили снятое видео в интернет, узнал корреспондент Сиб.фм 14 мая из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Двое мужчин сняли видеоролик, прокатившись по Новосибирску на лестнице позади троллейбуса. Один их них по ней поднялся на крышу транспортного средства.

«Двое мужчин решили пересечь Октябрьский мост, повиснув на лестнице позади троллейбуса. На голове одного из них была экшн-камера, которая снимала происходящее. Напоминаем, что „зацепинг“ с марта этого года попадает под статью хулиганство», — говорится в сообщении «АСТ-54».

Напомним, что в январе 2016 года зацепер-подросток сорвался с электрички в Новосибирске.