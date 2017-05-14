Красноярские команды по регби разыграли финал еврокубка в Шотландии

Европейский кубок по регби «Континентальный Щит» разыграли между собой две команды из Красноярска, убедительную победу одержал «Енисей-СТМ», узнал 14 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы команды-победителя.

В Эдинбурге завершился первый розыгрыш третьего Еврокубка «Континентальный Щит». В финальном матче встретились красноярские команды «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». «Енисей-СТМ» одержал убедительную победу со счётом 38:8.

«Первый тайм получился практически равным. По большому счёту, мы немножко переломили ситуацию в концовке первого тайма. Игра в защите была приличной... Конечно, в целом, преимущество „Енисея“ просматривалось, — приводит пресс-служба клуба слова председателя тренерского совета Александра Первухина. — Команда, в целом, выглядела прилично и даже выделять кого-то не хочется. При всём уважении к „Красному Яру“, всё-таки „Енисей-СТМ“ заслужил завоевать первый европейский клубный кубок для России».

Регби — аналог футбола родом из Англии, соперники играют овальным мячом, который передают как руками, так и ногами.

Напомним, в ноябре 2016 года красноярские школьники провели регбийный турнир в память об убитом юном спортсмене.