 

Полиция Красноярского края по горячим следам раскрыла акт вандализма на мемориале

 14 мая, 12:13
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Полиция Красноярского края по горячим следам раскрыла акт вандализма на мемориале
Фото с сайта globallookpress.com

Восемнадцатилетний житель села Агинского подозревается в осквернении памятника «Скорбящая мать», узнал 14 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Местный житель нанёс нацистскую символику на мемориал «Скорбящая мать» и разбросал венки, сообщили в дежурную часть очевидцы. По горячим следам сотрудники полиции задержали молодого человека. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»), максимальное наказание за этот поступок — арест на срок до трёх месяцев.

Напомним, в 2015 году неизвестные осквернили фашистской символикой военные памятники в Красноярске.

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