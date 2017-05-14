Школьница отравилась алкоголем в Забайкальском крае

Полиция Забайкалья проводит проверку по факту тяжёлого алкогольного отравления 15-летней школьницы из посёлка Новая Чара, узнал корреспондент Сиб.фм 14 мая из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Сотрудники отдела полиции по Каларскому району проводят проверку по факту алкогольного отравления несовершеннолетней.

«15-летняя ученица средней школы посёлка Новая Чара была доставлена в больницу от местного торгового центра. Медики поставили диагноз: алкогольное опьянение тяжёлой степени. Предварительно установлено, что несовершеннолетняя взяла спиртное дома при отсутствии родителей и употребила со своими подружками. После этого ей стало плохо», — говорится в сообщении.

Полиция уточнила, что ребёнок воспитывается в благополучной семье, девочка не попадала в поле зрения полиции и на учёте не состояла. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

Напомним, что в ноябре 2016 года ребёнок месячного возраста погиб от отравления алкоголем в Кузбассе.