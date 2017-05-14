Житель Омска обнаружил проволоку в колбасе из сетевого супермаркета

Видеоролик с опасной находкой опубликовал житель Омска в соцсетях, он приобрёл в известной сети супермаркетов сервелат и обнаружил внутри кусок проволоки, узнал 14 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ИА «Новый Омск».

На видео можно увидеть разрезанный сервелат и лежащий рядом кусочек металлической стружки или проволоки, по утверждению жителя Омска, найденный в колбасе. «Так что, люди, будьте осторожны, когда кушаете такую колбасу», — подытожил автор видеоролика.

Администрация группы «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте» провела опрос на тему неприятных находок в колбасе. Одному из подписчиков попадались перья, другому — кости.

Напомним, в декабре 2016 года жительница Красноярска нашла в помидорах с рынка формальдегид и метанол.