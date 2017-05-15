 

Авиакомпания Ellinair запустит прямые рейсы из Новосибирска в Грецию

 15 мая, 15:29
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Авиакомпания Ellinair запустит прямые рейсы из Новосибирска в Грецию
Фото Алёны Мартыновой

Греческая авиакомпания Ellinair возобновит прямые рейсы из Новосибирска в греческий курортный город Салоники в конце мая, узнал корреспондент Сиб.фм 15 мая из сообщения пресс-службы аэропорта Толмачёво.

С 31 мая раз в неделю из новосибирского аэропорта «Толмачёво» будут летать самолёты в греческий город Салоники. Авиакомпания Ellinair возобновит сезонные прямые перелёты по маршруту Новосибирск — Салоники.

Вылететь в Грецию можно будет каждую среду на воздушных судах Airbus A319. Рейс EL 921 из Новосибирска в Салоники будет стартовать в 4:05. Время рейса EL 920 из аэропорта «Македония» (Салоники) в Новосибирск — 17:00. Для каждого аэропорта указано местное время.

«Направление Новосибирск — Салоники будет интересно туристам, отправляющимся на отдых в Грецию, — отметили в пресс-службе. — Удобные прямые регулярные рейсы авиакомпании Ellinair позволят туристам не только совершать комфортные перелёты до места отдыха в Салониках, но также не терять первый день отдыха на прилёт в Грецию».

Напомним, с 29 апреля 2017 года авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси.

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