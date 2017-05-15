 

Бывший худрук оркестра Республики Алтай предстанет перед судом за растрату

 15 мая, 14:08
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Бывший худрук оркестра Республики Алтай предстанет перед судом за растрату
фото с сайта globallookpress.com

Бывший художественный руководитель Государственного оркестра Республики Алтай Игорь Кожеуров предстанет перед судом за растрату 200 тысяч рублей, об этом 15 мая узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета России по Республике Алтай.

По версии следствия, с октября 2014 по ноябрь 2015 года Кожеуров закупил мебель для учреждения на 200 тысяч рублей, заключив фиктивный договор с одним из индивидуальных предпринимателей. Однако мебель приобреталась не для оркестра, а для личного пользования самого Кожеурова.

Худрук вину не отрицал, активно способствовал следствию и добровольно возместил весь имущественный ущерб.

Следователи обвиняют Игоря Кожеурова в растрате имущества с использованием служебного положения по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до десяти тысяч рублей.

По сообщению следственного комитета, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Горно-Алтайский городской суд.

Напомним, что 12 мая Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области.

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