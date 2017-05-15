 

Четыре депутата сложат полномочия по решению суда в Кузбассе

 15 мая, 18:45
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Четыре депутата сложат полномочия по решению суда в Кузбассе
Фото с сайта globallookpress.com

Депутаты в Кузбассе не отчитались о своих доходах и имуществе, а также об обязательствах супругов за 2015 год и лишатся мандатов по решению суда, узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Кемеровской области.

По решению суда с должности снимут двух депутатов Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района и двух депутатов Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения.

Прокуратура установила, что в обход Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» они не предоставили сведения о доходах до 30 апреля 2016 года. После прокурорской проверки Совет народных депутатов должен был досрочно освободить нарушителей от занимаемых должностей, однако ожидаемой реакции не последовало.

Через суд прокурор добился признания бездействия Совета народных депутатов незаконным, что поставило под вопрос легитимность дальнейших решений этого органа местного самоуправления. Ответчики попытались обжаловать это решение, но суд не удовлетворил их жалобы. Приговор уже вступил в законную силу и ждёт исполнения.

Напомним, в 2016 году следственный комитет Кемеровской области освободил от должности главу Шерегеша из-за подозрений во взяточничестве.

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