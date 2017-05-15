 

Дизайнер «Камеры либерала» показал «чудеса коррупции» в Новосибирске

 15 мая, 12:25
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Дизайнер «Камеры либерала» показал «чудеса коррупции» в Новосибирске
Фото Евгения Морозова

Новосибирский художник провёл видеотрансляцию образов коррупции в центре города, ранее он проектировал жильё «для либералов в гетто», узнал 15 мая корреспондент Сиб.фм от Oi Морозова.

Выпускник новосибирской архитектурной академии Евгений Морозов высмеял чудеса коррупции в России . Художник под псевдонимом Oi Морозов 14 мая организовал сеанс видеоарта на стене здания по улице Ленина, 3 в центре Новосибирска.

Трансляция фрагментов индийского кино про коррупцию, мемов и внеконтекстуальных изображений велась с 23:00 до 03:00 из бистро с «шаурмой на Ленина». Долгое время стену дома украшал лозунг «Коррупция — это шанс творить чудеса».

«Я автор лозунга. Во-первых коррупция сама по себе это разрешающий акт. А во-вторых чудеса протестов произошли из-за коррупции», — рассказал Сиб.фм Евгений Морозов.

Ранее Oi Морозов был известен проектом «Камера либерала», в рамках которого он выполнил дизайн-проект микростудии в техническом помещении площадью 8 квадратных метров. Для реализации проекта в 2015 году автор приобрёл несколько технических помещений, расположенных в домах компании «Дискус Плюс». Евгений Морозов признался, что продал большинство, окупив вложения, но продолжает жить в одном из них в рамках концепции «Камера либерала».

Напомним, московский блоггер Илья Варламов назвал переоборудованные под микростудии технические помещения «жильём для хоббитов в новосибирском гетто».

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